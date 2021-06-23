Председатель ДУМ Московской области заявил, что чипирование людей греховно

Председатель ДУМ Московской области Рушан Аббясов заявил, что чипирование людей греховно, так как по исламскому учению тело человека не нуждается в усовершенствовании.

«Если только речь не идет о медицинских предписаниях», — уточнил он свое высказывании о чипировании. В таком случае устройства, помогающие людям справиться с недугом или увечьем, можно отнести к лекарствам.

В целом создание микрочипов для лечения, например, эпилепсии или болезни Паркинсона, Аббясов оценивает положительно, и рад что государство «понимает перспективность данного направления и вкладывает деньги в его развитие», пишет «РИА Новости».

Накануне «Коммерсант», сообщил, что правительство России разрабатывает программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы», которая предусматривает вживление микрокомпьютера в мозг человека для того, чтобы передавать информацию с внешних устройств. Позже информацию опровергли в Минобрнауки РФ.

Создатель космической компании SpaceX и глава автомобильного производителя Tesla Илон Маск ранее называл преимущества чипирования людей. По словам миллиардера, после внедрения мозгового импланта Neuralink люди смогут контролировать уровень гормонов, и он поможет людям снять тревогу и поспособствует лучшей концентрации. Также Маск подтвердил возможность чипа стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и так далее.

Однако научный журналист Антонио Регаладо в своей статье раскритиковал презентацию проекта Илона Маска. Он считал, что пока ни одна из анонсированных возможностей чипа даже близко не осуществима, а некоторые не сбудутся никогда.

Стартап Neuralink Илона Маска чипировал примата, после чего животное начало играть в компьютерные игры. Нейроимплант вживили в мозг обезьяны.



Татьяна Демина