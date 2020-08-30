Научный журналист раскритиковал презентацию Neuralink Илона Маска

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В журнале MIT Technology Review вышла статья научного журналиста Антонио Регаладо, который написал разгромный отзыв на презентацию нового проекта Илона Маска. Эксперт считает, что создаваемый предпринимателем имплант для связи мозга со смартфоном пока никак не проявил себя.

«Пока ни одна из анонсированных возможностей чипа даже близко не осуществима, а некоторые не сбудутся никогда», — написал о прошедшей живой презентации проекта Регаладо.

Эксперта также возмутило, что стрим, на котором показали свиней со вживленными в их черепа чипами, был назван «демонстрацией продукта». При этом пока Neuralink нельзя купить, использовать его для чего-то также еще нельзя.

На уходящей неделе компания Маска продемонстрировала, чего достигла за четыре года своего существования. Видео продемонстрировало нескольких поросят. Утверждается, что им вживили прототипы новых имплантов, которые должны дополнить интерфейс мозга. Пока в Neuralink только показали реакцию мозга свиньи на различные раздражители.

Основатель Space X и Tesla обещает, что в будущем его устройства позволят установить связь мозга со смартфоном, лечить различные заболевания, вызванные нарушениями работы нейронов и так далее.