В России начали проработку программы по вживлению чипов в мозг человека

В правительстве России разрабатывают программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы», на него планируется потратить 54 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».



Проект позволит вживлять микрокомпьютеры в мозг человека для того, чтобы передавать информацию с внешних устройств. Предполагается, что проект также позволит создавать аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютерами, помогающими принимать решения.

Документ разработала Российская академия наук (РАН) совместно с МГУ. В марте президент РФ Владимир Путин одобрил проект и поручил его проработку премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

Эксперты отмечают, что в этом направлении у России есть некоторые научные преимущества, но направление серьезно недофинансировано.

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Создатель космической компании SpaceX и глава автомобильного производителя Tesla Илон Маск ранее называл преимущества чипирования людей. По словам миллиардера, после внедрения мозгового импланта Neuralink люди смогут контролировать уровень гормонов, и он поможет людям снять тревогу и поспособствует лучшей концентрации. Также Маск подтвердил возможность чипа стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и так далее.

Однако научный журналист Антонио Регаладо в своей статье раскритиковал презентацию проекта Илона Маска. Он считал, что пока ни одна из анонсированных возможностей чипа даже близко не осуществима, а некоторые не сбудутся никогда.

Стартап Neuralink Илона Маска чипировал примата, после чего животное начало играть в компьютерные игры. Нейроимплант вживили в мозг обезьяны.

Маргарита Головатенко