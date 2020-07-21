Илон Маск назвал преимущества чипирования

Создатель космической компании SpaceX и глава автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет «Прайм» со ссылкой на LAD Bible.

По словам миллиардера, после внедрения мозгового импланта Neuralink люди смогут контролировать уровень гормонов, и он поможет людям снять тревогу и поспособствует лучшей концентрации. Также Маск подтвердил возможность чипа стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и так далее.

Миллиардер отметил, что внедрение чипа позволит человеку слушать музыку, направленную прямиком в мозг.



В мае 2020 года изобретатель заявил о готовности внедрения чипов в мозг человека в кратчайшие сроки. Также было объявлено, что в течение года работа по созданию импланта будет завершена. С помощью Neuralink люди в том числе смогут восстановить утраченные функции мозга: зрение, слух, подвижность конечностей.