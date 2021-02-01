Чипированная обезьяна Илона Маска научилась играть в видеоигры
Стартап Neuralink Илона Маска чипировал примата, после чего животное начало играть в компьютерные игры. Нейроимплант вживили в мозг обезьяны.
После вживления чипа, примат стал способен играть в видеоигры. По словам Илона Маска, животное отлично себя чувствует, передает Bloomberg.
При этом система может работать с несколькими чипированными животными. Илон Маск пообещал, что через месяц приматы смогут сыграть друг с другом в компьютерный пинг-понг.
Ранее Илон Маск назвал преимущества чипирования.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым