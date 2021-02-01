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Чипированная обезьяна Илона Маска научилась играть в видеоигры

15:46, 01.02.2021
Чипированная обезьяна Илона Маска научилась играть в видеоигры
Фото: Википедия

Стартап Neuralink Илона Маска чипировал примата, после чего животное начало играть в компьютерные игры. Нейроимплант вживили в мозг обезьяны.

После вживления чипа, примат стал способен играть в видеоигры. По словам Илона Маска, животное отлично себя чувствует, передает Bloomberg.

Фото: wikimedia.org

При этом система может работать с несколькими чипированными животными. Илон Маск пообещал, что через месяц приматы смогут сыграть друг с другом в компьютерный пинг-понг.

Ранее Илон Маск назвал преимущества чипирования.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологииIT Татарстан
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