Хабиров потребовал вакцинировать 60% госслужащих в Башкирии до 2 июля

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля. Об этом он заявил на оперативном совещании регионального правительства.

Руководителям государственных органов и местного самоуправления он поручил определить количество служащих, составить списки прошедших вакцинацию первым компонентом и имеющих противопоказания.

«Это для обеспечения вакцинации до 25 июня не менее 30 процентов служащих, а 2 июля вы должны вакцинировать 60 процентов от фактического состава», — сказал Хабиров.

По мнению Хабирова, вакцинация госслужащих является требованием — нельзя убедить людей вакцинироваться, ни этом самим отказываясь от прививки.

На прошлой неделе в Башкирии ввели ограничения для не привитых от коронавируса жителей. Приобрести товары или получить услуги в организациях и учреждениях граждане смогут только со справкой о вакцинации, отрицательным тестом на коронавирус либо справкой о медотводе. После этого в Башкирии резко возросли темпы вакцинации.



Ольга Плешкова