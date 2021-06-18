Россия возобновит авиасообщение еще с 8 странами, среди них США

Помимо Турции, Россия возобновит авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Новые решения о возобновлении авиасообщения между Россией и рядом стран вступят в силу с 28 июня, уточнила Голикова. Некоторые государства сообщили о готовности принимать россиян, которые сделали прививку от COVID-19 отечественными вакцинами, пишет ТАСС.

Полномасштабное авиасообщение с Турцией Россия восстановит с 22 июня. Решение принято после посещения страны российскими экспертами.

Татьяна Демина