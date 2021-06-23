Совфед утвердил аудитором Счетной палаты Наталью Трунову
В среду на заседании Совфед утвердил вице-президента фонда «Центр стратегических разработок», кандидата экономических наук Наталью Трунову на пост аудитора Счетной палаты, сообщает «РИА Новости».
Пост аудитора освободился после отставки Михаила Меня. Татьяну Блинову меняет сенатор Сергей Мамедов.
Михаила Меня освободили от должности аудитора Счетной палаты в начале июня после того, как он подал заявление об отставке. В ноябре 2020 года Михаил Мень был задержан по подозрению в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.
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