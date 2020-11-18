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СМИ: Михаил Мень задержан, его везут на допрос в СК

15:13, 18.11.2020
СМИ: Михаил Мень задержан, его везут на допрос в СК
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывшего главу Минстроя, аудитора Счетной палаты РФ и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали по подозрению в хищении 700 млн рублей. Сейчас его везут на допрос в СК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По сообщениям другого источника, Меня задержали сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Красногорском районе Подмосковья.

Фото: ru.wikipedia.org / Vitaliy Ragulin

Напомним, Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Решался вопрос о его задержании.

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