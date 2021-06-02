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Михаила Меня освободили от должности аудитора Счетной палаты

10:16, 02.06.2021
Михаила Меня освободили от должности аудитора Счетной палаты
Фото: commons.wikimedia.org

В Совете Федерации освободили от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято в связи с его личным заявлением об отставке. На его место будут рекомендовать первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Сегодня в Совете Федерации проходит 506-е заседание

Ранее СМИ сообщили, что аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке. В ноябре 2020 года Михаил Мень был задержан по подозрению в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. В итоге уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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