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Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке

11:22, 01.06.2021 1
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке
Фото: commons.wikimedia.org

СМИ сообщили, что аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СФ Артур Муравьев.

«В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением», — цитирует его «Известия».

На должность нового аудитора будет предложена Наталья Трунова.

В ноябре 2020 года Михаил Мень был задержан по подозрению в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    ***

    Меня поменяли...

    ***
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