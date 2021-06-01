Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке

СМИ сообщили, что аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СФ Артур Муравьев.

«В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением», — цитирует его «Известия».

На должность нового аудитора будет предложена Наталья Трунова.

В ноябре 2020 года Михаил Мень был задержан по подозрению в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.



Ольга Плешкова