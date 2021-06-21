ВТОЦ хочет провести в Казани митинг против требования о признании ее экстремистской

Активисты Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) озвучили планы выйти на митинг против преследования организации со стороны государства. Митинг согласован с мэрией города и пройдет 24 июня, заявка подана на 150 участников, сообщил активист татарского национального движения Раис Хабиров.



Участники акции намерены потребовать от республиканских властей официально признать памятной датой «День памяти» — его ВТОЦ отмечает митингом в октябре каждый год. Митинги проходят в память защитников Казани, павших при ее взятии Иваном Грозным в 1552 году.

Верховный суд РТ сейчас рассматривает административный иск прокуратуры о ликвидации ВТОЦ — в прокуратуре считают, что организацию следует признать экстремистской. По мнению прокуратуры, ВТОЦ представляет угрозу основам конституционного строя РФ. В пример ведомство приводит конкретные некорректные высказывания отдельных представителей. Руководитель организации с обвинениями не согласен.

В феврале верховный суд Татарстана приостановил производство по иску о ликвидации ВТОЦ. Слушания должны возобновиться 1 июля, сообщает «Интерфакс».

В марте правоохранительные органы проводили обыск в доме лидера ВТОЦ Фарита Закиева.

3 февраля председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев начал голодовку. Но 12 февраля он ее прекратил из-за появления слабости и головокружения. На данный момент Верховный суд РТ приостановил производство по иску о ликвидации ВТОЦ. Суд назначил проведение лингвистической экспертизы.

Маргарита Головатенко