Глава ВТОЦ Фарит Закиев прекратил голодовку
Председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев прекратил голодовку. Причиной стало появление у активиста слабости и головокружения.
Закиев чувствует себя нормально, за медицинской помощью он не обращался, рассказал он «Интерфаксу».
Напомним, глава ВТОЦ начал голодовку 3 февраля в знак протеста против иска прокуратуры Татарстана о ликвидации организации.
Заседание Верховного суда РТ по иску прокуратуры республики о ликвидации Всетатарского общественного центра назначили на 24 февраля.
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