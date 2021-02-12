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Глава ВТОЦ Фарит Закиев прекратил голодовку

13:22, 12.02.2021
Глава ВТОЦ Фарит Закиев прекратил голодовку
Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев прекратил голодовку. Причиной стало появление у активиста слабости и головокружения.

Закиев чувствует себя нормально, за медицинской помощью он не обращался, рассказал он «Интерфаксу».

Напомним, глава ВТОЦ начал голодовку 3 февраля в знак протеста против иска прокуратуры Татарстана о ликвидации организации.

Заседание Верховного суда РТ по иску прокуратуры республики о ликвидации Всетатарского общественного центра назначили на 24 февраля.

Общество Татарстан
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