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Верховный суд Татарстана приостановил производство по иску о ликвидации ВТОЦ

19:09, 24.02.2021
Верховный суд Татарстана приостановил производство по иску о ликвидации ВТОЦ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Верховный суд Татарстана приостановил производство по иску республиканской прокуратуры о признании Всетатарского общественного центра экстремистской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил проведение лингвистической экспертизы.

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 24 февраля, Верховный суд республики начал рассматривать иск прокуратуры РТ о ликвидации ВТОЦ. С иском надзорное ведомство обратилось в суд 15 января. В прокуратуре «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.

3 февраля председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев начал голодовку. Но 12 февраля он ее прекратил из-за появления слабости и головокружения.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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