В Казани правоохранительные органы проводят обыск в доме лидера ВТОЦ — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

Правоохранительные органы проводят обыск в доме лидера Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарита Закиева. Об этом в своем «Инстаграм» сообщил юрист-правозащитник Алексей Златкин.



Судя по кадрам, представителей организации не пускают в квартиру, где ведется обыск. На видео правозащитник с представителем правоохранительных органов разговаривают на повышенных тонах.

Напомним, что прокуратура Татарстана направила иск в Верховный суд РТ о ликвидации Всетатарского общественного центра. В ведомстве пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ и привели конкретные примеры некорректных высказываний отдельных представителей.

3 февраля председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев начал голодовку. Но 12 февраля он ее прекратил из-за появления слабости и головокружения. На данный момент Верховный суд РТ приостановил производство по иску о ликвидации ВТОЦ. Суд назначил проведение лингвистической экспертизы.

Ольга Плешкова