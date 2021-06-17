Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, хотя многие имеют иммунитет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу, пишет ТАСС.

В российской столице также обнаружены новые штаммы, заявил он на заседании президиума координационного совета правительства РФ по коронавирусу.

Напомним, в Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Зарплата в нерабочие дни сохраняется по распоряжению мэра. Причиной стало рекордное с начала 2021 года количество заболевших, зафиксированное в Москве в День России, 12 июня, — 6 701 случай COVID-19.

Также в Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг.



Татьяна Демина