Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, хотя многие имеют иммунитет
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу, пишет ТАСС.
В российской столице также обнаружены новые штаммы, заявил он на заседании президиума координационного совета правительства РФ по коронавирусу.
Напомним, в Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Зарплата в нерабочие дни сохраняется по распоряжению мэра. Причиной стало рекордное с начала 2021 года количество заболевших, зафиксированное в Москве в День России, 12 июня, — 6 701 случай COVID-19.
Также в Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым