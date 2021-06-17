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В Подмосковье не допустят к работе непривившихся водителей автобусов и такси

13:01, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Подмосковье не допустят к работе непривившихся водителей автобусов и такси
Фото: pixabay.com

Не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси в Подмосковье не допустят к работе, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

По его словам, в регионе составят списки водителей, где будут указаны дата и место вакцинации, и каждый водитель должен подтвердить, где и когда он вакцинируется до 30 июня. Внесение данных и сроки процедур будут контролировать в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ) вместе с агрегаторами такси.

У водителей такси, не прошедших вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины до 15 июля, отключат заказы. Проверять QR-код или ковид-паспорт у водителей такси на блокпостах будут в том числе сотрудники ГИБДД. Уведомления таксистам начнут вручать с завтрашнего дня, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически» — за сутки в Москве умерли больше 70 человек. До 1 июля в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введении обязательной вакцинации для сферы услуг.

В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаБизнесТранспорт
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