В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов

В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Такие рекомендации выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области.



«Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме», — приводит текст документа ТАСС.

По мнению совета, данные меры не нарушают прав студентов, так как вузы уже отработали технологии работы в дистанционном формате.



Вчера в Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг.



Ольга Плешкова