В Татарстане дошло до суда дело обвиняемого в секс-насилии и истязании пятерых детей

В Зеленодольский горсуд направлено дело 43-летнего жителя Осиново по обвинению в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и истязании несовершеннолетних. Уголовным это дело стало после огласки истории на федеральном канале в программе «Пусть говорят», по результатам прокурорской проверки.



Вину мужчина не признает и сейчас находится под стражей, уточняют в прокуратуре РТ.

Потерпевшими по делу признаны его падчерицы — сейчас одной 20, второй 23 года, а также родные дочери 9 и 17 лет, 13-летний сын и гражданская супруга.

По версии следствия, старшую из девочек обвиняемый неоднократно насиловал в 2012—2020 годах, систематически избивал ее, уничтожил два мобильных телефона и личные документы. Последние действия квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и официальных документов. В отношении второй падчерицы и старшей из родных дочек также применялось сексуальное насилие и побои, считают силовики.

Также главе семьи вменяют истязание еще двух детей и гражданской супруги.

Дело находилось на контроле у главы Следкома Александра Бастрыкина.