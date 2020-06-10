В Зеленодольске отчима подозревают в изнасиловании падчериц

Сегодня Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Зеленодольска, падчерицы которого публично заявили о сексуальном насилии. Мужчина уже задержан, сообщают источники «Реального времени».



Уголовное дело расследуется по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшими признаны падчерицы подозреваемого. По предварительным данным, преступления совершались начиная с 2012-го года, когда потерпевшим было по 12 и 14 лет.

Девушки выросли и рассказали свою историю в программе «Пусть говорят». Свою проверку этой истории начала и прокуратура Татарстана.