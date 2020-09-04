Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об изнасиловании двух сестер отчимом в Осиново

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управлений по Татарстану доложить о ходе уголовного дела об изнасиловании двух девочек отчимом.

Об инциденте стало известно в июне. Сестры рассказали о домогательствах со стороны отчима на одном из федеральных каналов. По словам девушек, изнасилование произошло в 2012 году в поселке Осиново Зеленодольского района.



Следком по РТ незамедлительно возбудил уголовное дело. Уже сейчас в уголовном деле насчитывается 22 эпизода преступной деятельности мужчины.

Также следователи обратили внимание на инцидент в одном из подъездов Казани, где женщина избила своего пятилетнего сына. В отношении матери расследуется уголовное дело, сейчас ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает пресс-служба ведомства.

