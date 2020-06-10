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Прокуратура Татарстана проверит информацию «Пусть говорят» о том, что в Осиново отчим домогался двух девочек

15:08, 10.06.2020

Зеленодольская городская прокуратура инициировала проверку информации о том, что в Осиново отчим домогался двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Сюжет показали на федеральном телеканале. Две сестры во время участия в программе рассказали о насилии и сексуальных домогательствах со стороны отчима. Одна из девочек обвинила мужчину в изнасиловании, которое произошло в 2012 году в поселке Осиново Зеленодольского района.

Прокуратура обеспечит регистрацию сообщения о преступлении и его процессуальную проверку следственными органами.

Ход проверки взят на особый контроль в прокуратуре.

Происшествия Татарстан
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