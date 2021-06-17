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В Татарстане за сутки коронавирусом заболел 31 человек

11:52, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирусом заболел 31 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 17 июня в республике зарегистрировано 21 998 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровело за весь период 19 476 человек, в том числе 110 за минувшие сутки. За весь период скончался от инфекции 521 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике подтвердилось 29 случаев заболевания. Вечером подтвердились три случая смерти от коронавируса. Вакцину от COVID-19 в республике получили 433 950 человек.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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