В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 29 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 16 июня в Татарстане зарегистрировано 21 967 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 19 366 человек, в том числе 34 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 518 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера выявили 30 случаев заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко