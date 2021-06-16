В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердилось три новых случая смерти от коронавируса: умерли женщина 1948 года рождения и двое мужчин 1937 и 1961 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 16 июня в Татарстане зарегистрирован 521 случай смерти от COVID-19.

Напомним, по последним данным, в республике с начала пандемии коронавирусом заразились 21 967 татарстанцев. Выздоровело за этот период 19 366 человек.

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе на утро 16 июня в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина