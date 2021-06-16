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В Татарстане вакцину от коронавируса получили более 400 тысяч человек

12:27, 16.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцину от коронавируса получили более 400 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

По данным на среду, 16 июня, в Татарстане вакцину от коронавируса получили 433 950 человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Из прошедших вакцинацию вторую прививку получили 302 658 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью доступными способами:

  1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  3. единый номер 122;
  4. при обращении в МФЦ;
  5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

За сутки в Татарстане 29 человек заболели COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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