В Татарстане вакцину от коронавируса получили более 400 тысяч человек
По данным на среду, 16 июня, в Татарстане вакцину от коронавируса получили 433 950 человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Из прошедших вакцинацию вторую прививку получили 302 658 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью доступными способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- единый номер 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
За сутки в Татарстане 29 человек заболели COVID-19.
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