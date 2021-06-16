В Татарстане вакцину от коронавируса получили более 400 тысяч человек

По данным на среду, 16 июня, в Татарстане вакцину от коронавируса получили 433 950 человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Из прошедших вакцинацию вторую прививку получили 302 658 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью доступными способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ); Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; единый номер 122; при обращении в МФЦ; при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

За сутки в Татарстане 29 человек заболели COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко