Япония выразила России протест из-за готовящихся учений на острове Итуруп

Министерство иностранных дел Японии выразило России протест из-за авиационных учений, которые якобы готовятся на острове Итуруп. Информацию о них японские власти получили от США, сообщает ТАСС.

В Японии опасаются, что так Россия пытается укрепить свое военное присутствие на южных Курильских островах («северных территориях», как называют их там) . Власти страны считают это «совершенно неприемлемыми».

Отметим, что в Японии уверены, что вопрос о южной части Курильских островов можно решить, пока на посту президента России остается Владимир Путин. Депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки считает, что если эту возможность упустить, вопрос останется нерешенным.



В марте японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса».

Путин же исключил передачу Курильских островов Японии. По его словам, правительство намерено развивать эти территории.

Татьяна Демина