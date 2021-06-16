Япония выразила России протест из-за готовящихся учений на острове Итуруп
Министерство иностранных дел Японии выразило России протест из-за авиационных учений, которые якобы готовятся на острове Итуруп. Информацию о них японские власти получили от США, сообщает ТАСС.
В Японии опасаются, что так Россия пытается укрепить свое военное присутствие на южных Курильских островах («северных территориях», как называют их там) . Власти страны считают это «совершенно неприемлемыми».
Отметим, что в Японии уверены, что вопрос о южной части Курильских островов можно решить, пока на посту президента России остается Владимир Путин. Депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки считает, что если эту возможность упустить, вопрос останется нерешенным.
В марте японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса».
Путин же исключил передачу Курильских островов Японии. По его словам, правительство намерено развивать эти территории.
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