В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса».

Проливы Лаперуза и Сангарский пролив являются основными маршрутами снабжения между материковой Россией и четырьмя «северными островами». В статье для портала Newsweek Japan Каватао предлагает подождать, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». При этом он считает, что этого не произойдет в ближайшие годы.

Несмотря на то, что это долгий вопрос, автор считает, что Токио необходимо уже сейчас доказывать мировому свою позицию, передает «Лента.ру».



Ранее Владимир Путин исключил передачу Курил Японии.

Ольга Плешкова