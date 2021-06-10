Объем долга туроператоров перед россиянами после закрытия авиасообщения с Турцией достиг 44 млрд рублей

Объем задолженности российских туроператоров по неисполненным обязательствам перед туристами возрос до 44 млрд рублей после ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Около 1,3 млн россиян не могут отправиться на отдых по причинам, не зависящим от них и от туристической отрасли.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ассоциации подчеркивают: с закрытием Турции российская туристическая отрасль по объему неисполненных обязательств оказалась отброшена к показателям весны 2020 года, когда бушевала пандемия коронавируса.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.

На прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве надеются, что к июлю 2021 года россияне смогут посещать турецкие курорты.

