В Башкирии пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел

На юге Башкирии пчеловоды фиксируют массовую гибель пчел. Об этом сообщается на странице региональной организации «Пчеловоды Башкирии».

По данным «Интерфакс», пчелы частично погибли на территории Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского и Хайбуллинского районов республики. По предположению председателя региональной организации «Пчеловоды Башкирии» Ивана Вавилова, насекомые погибли из-за химической обработки леса от непарного шелкопряда.

«Обработка проводится с воздуха в основном. В ходе обработок не соблюдаются технические регламенты и соответствующие правовые акты, которые должны выполняться при проведении подобных работ, что приводит к массовой гибели пчел. В первую очередь на это думаем», — сказал Вавилов.

Случаи массовой гибели пчел ранее фиксировали и в Татарстане. В июле 2019 года в Поволжье зафиксировали массовую гибель пчел. Тогдашний директор Управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиз Динмухаметов заявил, что причиной стали инсектициды. Позже у ведомства сменился глава — им стал Марат Миннебаев.



В прошлом году глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров призвал при обработке сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами не допустить гибели пчел.



Ольга Плешкова