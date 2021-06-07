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В Башкирии пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел

14:57, 07.06.2021
В Башкирии пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел
Фото: realnoevremya.ru

На юге Башкирии пчеловоды фиксируют массовую гибель пчел. Об этом сообщается на странице региональной организации «Пчеловоды Башкирии».

По данным «Интерфакс», пчелы частично погибли на территории Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского и Хайбуллинского районов республики. По предположению председателя региональной организации «Пчеловоды Башкирии» Ивана Вавилова, насекомые погибли из-за химической обработки леса от непарного шелкопряда.

«Обработка проводится с воздуха в основном. В ходе обработок не соблюдаются технические регламенты и соответствующие правовые акты, которые должны выполняться при проведении подобных работ, что приводит к массовой гибели пчел. В первую очередь на это думаем», — сказал Вавилов.

Случаи массовой гибели пчел ранее фиксировали и в Татарстане. В июле 2019 года в Поволжье зафиксировали массовую гибель пчел. Тогдашний директор Управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиз Динмухаметов заявил, что причиной стали инсектициды. Позже у ведомства сменился глава — им стал Марат Миннебаев.

В прошлом году глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров призвал при обработке сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами не допустить гибели пчел.

Ольга Плешкова
Общество Башкортостан
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