В Управлении аквакультуры и пчеловодства Татарстана сменился глава после гибели пчел прошлым летом

Новым главой ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» стал Марат Миннебаев. Информация об этом появилась на сайте Минсельхозпрода Татарстана.

Ранее ведомство возглавлял Фаиз Динмухаметов.

Напомним, что в Башкирии, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане в июле 2019 года зафиксировали массовую гибель пчел. Динмухаметов тогда заявил, что причиной этого являются сельскохозяйственные инсектициды, которыми агропроизводители обрабатывали посевы.