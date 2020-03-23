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В Управлении аквакультуры и пчеловодства Татарстана сменился глава после гибели пчел прошлым летом

10:34, 23.03.2020
В Управлении аквакультуры и пчеловодства Татарстана сменился глава после гибели пчел прошлым летом
Фото: agro.tatarstan.ru

Новым главой ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» стал Марат Миннебаев. Информация об этом появилась на сайте Минсельхозпрода Татарстана.

Ранее ведомство возглавлял Фаиз Динмухаметов.

Напомним, что в Башкирии, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане в июле 2019 года зафиксировали массовую гибель пчел. Динмухаметов тогда заявил, что причиной этого являются сельскохозяйственные инсектициды, которыми агропроизводители обрабатывали посевы.

ОбществоВласть Татарстан
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