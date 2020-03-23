В Управлении аквакультуры и пчеловодства Татарстана сменился глава после гибели пчел прошлым летом
Новым главой ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» стал Марат Миннебаев. Информация об этом появилась на сайте Минсельхозпрода Татарстана.
Ранее ведомство возглавлял Фаиз Динмухаметов.
Напомним, что в Башкирии, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане в июле 2019 года зафиксировали массовую гибель пчел. Динмухаметов тогда заявил, что причиной этого являются сельскохозяйственные инсектициды, которыми агропроизводители обрабатывали посевы.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым