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Власти Татарстана назвали причину массовой гибели пчел

15:12, 30.09.2019
Власти Татарстана назвали причину массовой гибели пчел
Фото: pixabay.com

Причиной массовой гибели пчел в Татарстане являются сельскохозяйственные инсектициды, которыми агропроизводители обрабатывали посевы.

«Это значит, что против вредителей растений применили ядохимикаты», — сказал генеральный директор управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиз Динмухаметов (цитата по «Интерфаксу»).

По данным ведомства, в 2019 году в Татарстане погибли около 5 тыс. пчелосемей. На данный момент сумма ущерба составляет около 6 млн рублей, эта цифра может возрасти еще на 500—600 тыс. рублей.

Напомним, что в Башкирии, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане в июле зафиксировали массовую гибель пчел. Ранее председатель Государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал ввести контроль за химикатами из Китая, которые могли стать причиной массовой гибели насекомых.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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