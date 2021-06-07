Главное о коронавирусе на 7 июня: снижение смертности в регионах России, штрафы за нарушения в Казахстане

Фото: Ринат Назметдинов

Челны пока не начали ночную жизнь

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 7 июня в республике зарегистрировано 21 696 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 685 человек. Умерли за весь период 505 человек.

Ни одно предприятие общественного питания в Набережных Челнах пока не подало в Роспотребнадзор заявку на право работать после полуночи, рассказал сегодня руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев. Напомним, такое право заведения общепита могут получить только в случае, если у них вакцинированы 100% сотрудников. Подобная возможность действует с 28 мая — на утро прошлой пятницы еще ни одно заведение во всей республике не получило права работать ночью.

Фото: nabchelny.ru

Россияне не смогут отдохнуть этим летом?



За последние сутки в России выявили 9 429 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 656 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 135 866 человек, а выздоровевших — до 4 743 202 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 330 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 124 117 человек.



За последние сутки в России проведено более 188 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 527,3 тысячи человек.



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более чем в половине российских регионов уровень смертности снизился до показателей 2020 года. Этого удалось достичь благодаря мероприятиям по массовой профилактике COVID-19 и возобновлению диспансеризации. При прохождении последней у примерно 15% пациентов выявляют новые заболевания. Еще на снижение смертности повлияли мероприятия по постковидной реабилитации.

По словам Мурашко, стоимость российской вакцины «Спутник V» составляет порядка 900 рублей с учетом доставки. В первую очередь дополнительные расходы, связанные с коронавирусом — это расходы на вакцинацию.

Росавиация и Ростуризм хотят ограничить возможность отправки клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми из-за пандемии до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Оформить билеты можно лишь при наличии разрешения оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешения авиавластей иностранных государств.

Фото: news-r.ru

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, что российские путешественники так и не смогут отдохнуть этим летом за рубежом из-за того, что в стране отменили рейсы по большинству заграничных направлений. Например, в Черногорию россияне добирались через Минск, но сейчас и это невозможно. Сейчас полететь туда можно с несколькими пересадками: Екатеринбург — Москва — Стамбул, рейсами два раза в неделю по сумасшедшей цене. Готовность любой страны принимать россиян с тестами на коронавирус или без не имеет никакого значения до тех пор, пока Россия не объявит о возобновлении авиасообщения.

Скончался российский актер Артем Анчуков, игравший в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он умер на 40-м году жизни от осложнений в результате коронавируса.

Россельхознадзор проверил норковые хозяйства на коронавирус. У животных его не обнаружили. Предпосылок для распространения инфекции среди животных нет. Проверили порядка 25 хозяйств. Специалисты делали не только ПЦР-тест, но и смотрели на антитела.

Фото: mshsk.ru

Гендерное неравенство заражений



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 173 315 599 человек, 3 729 410 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 362 629). На второй строчке — Индия (28 909 975), на третьей — Бразилия (16 947 062), на четвертой — Франция (5 774 361), на пятой — Турция (5 287 980). Россия занимает шестое место (5 067 246, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (597 628). За ними следуют Бразилия (473 404), Индия (349 186), Мексика (228 804) и Великобритания (128 103).

Власти Казахстана c 10 июня будут штрафовать заразившихся коронавирусом, которые намеренно нарушают режим самоизоляции. Административная ответственность для нарушителей составит 87 510 тенге (около 15 тыс. рублей). Нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью мобильного приложения Ashyq, которое предназначено для контроля и анализа сведений по эпидемической ситуации в стране.

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена — Барре. Ученые Бирмингемского университета (Великобритания) утверждают, что вырабатываемые организмом антитела после коронавируса имеют сходство с вызывающими аутоимунные болезни сердца и кожи. Первые симптомы — онемение кистей рук и ступней, мышечные боли и слабость, проблемы с координацией — наблюдаются у участников исследования, перенесших COVID-19 в разных по тяжести формах.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена разобраться в происхождении коронавируса, Китай будет привлечен к ответственности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Установление истины позволит предотвратить новую пандемию или по крайней мере лучше справиться с последствиями COVID-19 сейчас, считает глава Госдепартамента.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн анонсировал в воскресенье отмену с 15 июня в стране предписания об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Послабление не будет распространяться на школы. Власти Израиля с 18 апреля полностью открыли систему образования и разрешили не носить защитные маски на открытом воздухе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать лидеров «Большой семерки» осуществить вакцинацию населения всего мира до конца 2022 года. Он уверен, что нужно «сделать все возможное, чтобы победить коронавирус во всем мире».

Фото: aa.com.tr

Коронавирус поражает мужчин и женщин в равной степени, однако смертность у мужчин от данной инфекции выше. В Службе общественного здравоохранения Франции пояснили, что на долю мужчин приходится 58% смертей в больницах, их большинство и в отделениях интенсивной терапии: они составляют около двух третей людей, госпитализированных в эти службы. У мужчин выше вероятность наличия сопутствующих заболеваний, которые влияют на риск развития тяжелой формы болезни, — например, они чаще страдают от диабета или хронических сердечно-сосудистых заболеваний или болезней дыхательной системы. Кроме того, течение болезни обусловлено на генетическом уровне: у женщин две X-хромосомы, в которой сосредоточены многие гены иммунитета, а у мужчин — только одна.

Власти Марокко решили частично снять ограничения на авиасообщение на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Страны, с которыми открываются полеты, поделят на две категории с разными условиями въезда в зависимости от ситуации с COVID-19.

Маргарита Головатенко