Более половины регионов России достигли доковидного уровня смертности

Более чем в половине российских регионов уровень смертности снизился до показателей 2020 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.



По его словам, этого удалось достичь благодаря мероприятиям по массовой профилактике COVID-19 и возобновлению диспансеризации. При прохождении последней у примерно 15% пациентов выявляют новые заболевания. Еще на снижение смертности повлияли мероприятия по постковидной реабилитации, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса: он может привести к развитию синдрома Гийена — Барре. Ученые утверждают, что вырабатываемые организмом антитела после коронавируса имеют сходство с вызывающими аутоимунные болезни сердца и кожи. Первые симптомы — онемение кистей рук и ступней, мышечные боли и слабость, проблемы с координацией — наблюдаются у участников исследования, перенесших COVID-19 в разных по тяжести формах.

Маргарита Головатенко