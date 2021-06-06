Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новостную службу EurekAlert!, в которой публикуется работа ученых из Бирмингемского университета.



Ученые утверждают, что вырабатываемые организмом антитела после коронавируса имеют схожие с вызывающими аутоимунные болезни сердца и кожи. Первые симптомы — онемение кистей рук и ступней, мышечные боли и слабость, проблемы с координацией — наблюдаются у участников исследования, перенесших COVID-19 в разных по тяжести формах.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что у 49% переболевших коронавирусом наблюдается серьезное выпадение волос. Последствия заражения проявляются через 2—6 месяцев с момента попадания вируса в организм человека.

Среди прочих часто встречающихся последствий перенесенного COVID-19 отмечается нарастающая слабость, одышка, бессонница и раздражительность. У 30% заболевших коронавирусом выявляют тромбозы.

Маргарита Головатенко