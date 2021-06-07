В России могут ограничить перевозки на заграничные курорты

Росавиация и Ростуризм хотят закрыть отправки клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение, такие полеты могут аннулировать, сообщает «Коммерсант».



Ростуризм уведомил операторов, что при аннулировании ответственность перед клиентами несут операторы. Оформить билеты можно лишь при наличии разрешения оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешения авиавластей иностранных государств.

Сейчас для россиян доступны 43 страны, включая Хорватию, Марокко, Грецию, Египет на грузопассажирских и обычных рейсах. Но ограничением служит высокая цена из-за низкой частоты.

Туры на Кипр, куда пока нельзя отправиться обычными рейсами, начали продаваться в апреле. Туда летаи ежедневно порядка 1—3 тысяч россиян. Сейчас, по словам собеседника издания, допуски для авиакомпаний на часть таких рейсов уже аннулировалась. Как итог, на рынке наблюдается странная ситуация — туристы могут купить билеты на грузопассажирские рейсы, но туроператорам нельзя.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июня Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к регулярным рейсам в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Маргарита Головатенко