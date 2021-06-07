Мурашко назвал стоимость вакцины «Спутник V»

Стоимость российском вакцины «Спутник V» составляет порядка 900 рублей с учетом доставки, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



По его словам, в первую очередь дополнительные расходы, связанные с коронавирусом — это расходы на вакцинацию. Государство полностью оплачивает гражданам эту процедуру, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В Минпромторге в мае сообщали, что предельная цена одной дозы вакцины «Спутник V» — 866,81 рубля. Цена дозы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора — 842 рубля, а препарата «КовиВак», разработанного Центром имени Чумакова РАН, 866 рублей.

Маргарита Головатенко