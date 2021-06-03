Большинство россиян согласилось оплачивать поддержку бедных более высокими налогами

54% россиян согласились платить более высокие налоги, если бедные будут получать от государства больше поддержки, сообщает РБК со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Большая поддержка бедных предполагает множество бесплатных услуг, в числе которых образовательные, а еще услуги здравоохранения и безопасности. Больше всего этот вариант выбирали респонденты от 60 лет и старше. 28% опрошенных выразили мнение, что налоги должны быть меньше, чтобы каждый мог распорядиться средствами наилучшим для себя образом.

45% россиян считают, что лучше платить больше налогов, если это обеспечит им широкую доступность и высокое качество госуслуг. 33% желают платить меньше, поскольку считают, что госуслуги могут быть менее доступными, а их качество — более низким.

83% жителей России выступило за прогрессивную шкалу налогообложения — чем человек богаче, тем больше платит налогов. 13% считают, что одинаковая ставка лучше.

Согласно данным опроса, большинство россиян (65%) не слишком привлекает возможность влияния на распределение налоговых поступлений, чтобы платить больше налогов. 26% согласились на большую оплату налогов при оказании влияния на распределение. 81% опрошенных считают, что налоги следует платить государству в полном объеме, 15% — что лучше избежать платежей, если есть такая возможность.

Фото: realnoevremya.ru

Всемирный банк предложил ввести в России минимальный гарантированный доход. По мнению ВБ, это может сократить уровень бедности.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что снизить уровень бедности в России можно не к 2030 году, как планировало правительство, а через три-четыре года за счет адресности соцподдержки малообеспеченным гражданам.

Маргарита Головатенко