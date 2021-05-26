Всемирный банк предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Всемирный банк предложил ввести в России минимальный гарантированный доход. По мнению ВБ, это может сократить уровень бедности.

Как сообщается в докладе об экономике России Всемирного банка, Национальная программа минимального гарантированного дохода может помочь в решении задачи сокращения бедности. Нацпрограмма призвана обеспечивать регулярную выплату денег малоимущим и оказывать адресную помощь нуждающимся.

В России такая программа могла бы сочетать денежную помощь с другими мерами по избавлению от бедности, пишет ТАСС.

Правительство России намерено к 2030 году снизить уровень бедности в стране в два раза. Чтобы бороться с бедностью, власти должны наладить учет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Ольга Плешкова