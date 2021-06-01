Запрет на езду ночью и дорожные знаки: что нового готовят для любителей электросамокатов в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Казани всерьез обеспокоились проблемой увеличения числа случаев травматизма из-за электросамокатов. Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании с представителями ГИБДД, Минздрава, прокуратурой и сервисов проката электросамокатов поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим ныне очень популярным транспортом.

На сегодня в Казани присутствуют больше двух тысяч прокатных самокатов, которыми уже воспользовались более 700 тысяч раз.

— Пешеходы перестали чувствовать себя в безопасности. Не только Казань, но и другие города столкнулись с этим. Мы здесь, чтобы решить эти проблемы, мы не можем сложить руки и бездействовать. В то же время понимаем, что запретами этот вопрос не решить, — сказал Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

Из-за травм после падения с электросамокатов в медучреждения обратились 915 человек, из них за последнюю неделю — 63 человека. Число ДТП с участием электросамокатов на данный момент достигло шести, четыре из которых произошли в Казани. Один человек погиб и шестеро пострадали, в том числе четверо детей в возрасте от 11 до 15 лет.

На совещании предложили ряд мер, направленных на контролирование работы сервисов проката электросамокатов:

составление списка парковочных мест для самокатов. Управление архитектуры и градостроительства одобрило только 500 из запрошенных шеринговыми компаниями 1200 парковочных мест. Потом места будут разыграны на конкурсе. Все это займет порядка двух месяцев;

рассмотрение возможности создания электронной карты с обозначением мест, где разрешена езда на электросамокатах, а также зон, где они будут автоматически глушиться. Речь о пешеходных переходах и проезжей части;

замена существующих дорожных знаков 4.4.1 «Велосипедная дорожка или полоса» на знак 4.5.5. «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения»;

рекомендация сервисам проката допускать к управлению самокатами детей с 16 лет и запретить движение пользователями весом менее 30 кг;

предложение сократить число самокатов, которые можно взять напрокат на один аккаунт, до одного;

предложение запретить движение с 23.00 до 09.00 по автомобильным дорогам, а также снизить максимальную скорость движения до 15 км/ч на регулируемых перекрестках;

разработка индекса качества вождения пользователей, что позволит блокировать аккаунты нарушителей.

Что уже сделано:

погрешность парковки была сокращена с 40 до 15 метров. При этом начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов подчеркнул, что организация работы прокатчиков на парковках требует доработки. Так, пользователи электросамокатов продолжают оставлять устройства на большом расстоянии от обозначенной парковки.

в городе введены зоны ограничения скорости — на разных участках скорость самоката автоматически снижается до 20, 15 и 10 км/час. В городе пока 70 таких зон, а также 13 зон запрета движения.

Представители сервисов проката электросамокатов поддержали предложения и заявили, что все технические разработки можно будет внедрить за короткое время.

В прошлую субботу президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике. При этом в казанском Кремле считают, что определиться с правилами для электросамокатов необходимо на федеральном уровне.

Дарья Пинегина