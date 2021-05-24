В Казани один из сервисов проката электросамокатов ограничил их скорость на некоторых участках

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани сервис проката электросамокатов Whoosh ограничил их допустимую скорость на ряде участков. Так, на некоторых крупных перекрестках города их максимальная скорость установлена в 10 или 15 км/час, поделился наблюдениями с «Реальным временем» один из пользователей сервиса.

Например, в зоне пересечения улицы Большая Красная с улицами Пушкина и Театральная установлено ограничение в 10 км/час, а на перекрестках на улице Карла Маркса — 15 км/час.

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Изначально, когда сервис начал работу в этом году, ограничения скорости действовали в парк им. Горького и на улице Баумана. Сейчас приложение запрещает пользоваться электросамокатами на территории Казанского Кремля. В «красную» зону попала также Кремлевская дамба.



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Напомним, что «Татарстан 24» со ссылкой на источник сообщил, что власти Казани могут частично запретить ездить на электросамокатах в связи с увеличением количества недавних происшествий с ними.

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Введение подобной меры не исключают и на федеральном уровне. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин считает, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость электросамокатов.



Татьяна Демина