В Казани считают, что правила для самокатов необходимо прописать на федеральном уровне

В казанском Кремле считают, что определиться с правилами для электросамокатов необходимо на федеральном уровне. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Сейчас на уровне Казани готовят соответствующий документ, думаю, он получит распространение и на другие города республики. [...] Есть необходимость вообще на федеральном уровне определиться с правилами для электросамокатов», — сообщила Галимова.

В рамках документа прорабатываются вопросы о режиме скорости, площадках пользования, разрешения пользования и мест хранения. Отвечая на вопрос «Реального времени», Галимова пояснила, что речь идет скорее о том, что на самокате нельзя будет выезжать на проезжую часть, а не о том, что на самокате нельзя будет, к примеру, появляться в местах массового скопления.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Недавно в Казани сервис проката электросамокатов Whoosh ограничил их допустимую скорость на ряде участков.

Ольга Плешкова