Главное за выходные: разрешение работать ночью, нападение на таксиста и правила для самокатов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 31 мая:
- В Татарстане кафе и ресторанам разрешается возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации после того, как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом. Роспотребнадзор РТ проверит сертификаты работников общепита через федеральный регистр привитых, а подлинность справок — в медицинских организациях, где их выдали.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике. Глава республики обратил внимание, что уже есть случаи со смертельным исходом.
- В соцсетях Казани сообщили о нападении на таксиста. Автор заявила, что машину такси, на которой работает ее муж, обстреляли подростки, не уточняя из какого оружия. По ее словам, ее «муж в порядке, но раненый». Подростков ищут стражи порядка.
- В Минлесхозе Татарстана обсудили вопросы выбора участков под компенсационное лесовосстановление, сроки выполнения работ, их приемки и др. Компания «Автодор» должна будет произвести компенсационное лесовосстановление из-за строительства трассы М-12. Ожидается, что 280 гектаров лесного фонда будут переведены в промышленный.
- Российские драмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» появятся на американском стриминговом видеосервисе Netflix 1 июня. Также на Netflix появятся другие российские картины, в том числе режиссеров Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко, анимационные фильмы студии «Мельница» и другие проекты.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым