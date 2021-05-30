Соцсети: подросток расстрелял такси в Казани

В соцсетях Казани сообщили о нападении на таксиста. Автор заявила, что машину такси, на которой работает ее муж, обстреляли подростки, не уточняя из какого оружия. По ее словам, ее «муж в порядке, но раненый». Женщина разыскивает очевидцев инцидента и просит их позвонить в полицию — сейчас подростков ищут стражи порядка.

Нападение произошло, когда мужчина привез по заявке компанию молодых ребят в Дербышки. На месте пассажиры отказались платить и выстрелили в водителя.



— Помогите найти этого мальчишку, кто знает. Со своими приятелями стреляли в машину и в моего мужа. — пишет супруга пострадавшего таксиста в одном из казанских пабликов, — Может кто знает его, позвоните, пожалуйста, в полицию, они ищут его.

Пользователи под постом предполагают, что дети стреляли из пневматического оружия: «Откуда у подростка оружие? И вообще что за беспредел творится?».

