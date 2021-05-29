На Netflix появятся фильмы «Брат» и «Брат-2»

Российские драмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» появятся на американском стриминговом видеосервисе Netflix 1 июня. Об этом сообщается на сайте площадки.

Также на Netflix появятся другие российские картины, в том числе режиссеров Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко, анимационные фильмы студии «Мельница» и другие проекты.

Фото: pixabay.com

В 2019 году американский онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ российского сериала «Лучше, чем люди» у видеосервиса Start, который принадлежит продюсерам Yellow, Black & White и холдингу «Газпром-медиа».