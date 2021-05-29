В Минлесхозе Татарстана обсудили восстановление леса из-за строительства трассы М-12

В Минлесхозе Татарстана обсудили вопросы выбора участков под компенсационное лесовосстановление, сроки выполнения работ, их приемки и др. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что компания «Автодор» должна будет произвести компенсационное лесовосстановление из-за строительства трассы М-12.

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«При строительстве данной трассы предполагается перевод земель лесного фонда в земли промышленности. Ожидается, что всего будут переведены 280 гектаров», — сказал глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

Недавно председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на продление трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга могут понадобиться от 50 до 130 млрд рублей. Их организация планирует запросить у Фонда национального благосостояния России.

Алексей Нечаев