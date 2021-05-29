В Роспотребнадзоре РТ прояснили правила для кафе и ресторанов, желающих возобновить работу ночью

В Татарстане кафе и ресторанам разрешается возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала, как будут проверять это условие.

Разрешение на работу выдается при условии вакцинации всех сотрудников, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации после того, как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзор РТ проверит сертификаты работников общепита через федеральный регистр привитых, а подлинность справок — в медицинских организациях, где их выдали.

Уведомление на ночную работу будут рассматривать за три рабочих дня. Если подлинность всех документов подтвердится, кафе или ресторан сможет работать после полуночи, передает «Татар-информ».



О смягчении «коронавирусных» ограничений в республике объявили вчера.