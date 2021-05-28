Галимова ответила на вопрос об усилении безопасности в школах Татарстана

После трагедии в казанской гимназии по поручению президента Татарстана началась массовая проверка учебных заведений. Как прокомментировала руководитель пресс-службы президента Татарстана, работа в этом направлении ведется.

«Там, где они потребуются, работа будет проведена. На данной трагедии видно, что сама система с тревожной кнопкой сработала, сработали другие факторы», — прокомментировала Галимова.

Вчера глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что директор гимназии на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников. «Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — заявил глава Следкома. Позже официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила, что слова Бастрыкина были неверно интерпретированы.

На эти слова детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец заявила, что обязывать родителей сдавать деньги на охрану школ или заставлять их охранять ее своими силами противозаконно. В законодательстве России нет единого регламента по обеспечению безопасности в школах, «поэтому несправедливо говорить о том, что виноват руководитель школы либо региональное Министерство образования».



Ольга Плешкова