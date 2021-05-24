Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов Google

Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов Google. В ведомстве заявили, что компания недостаточно фильтрует противоправный контент, а именно не удаляет от 20 до 30% таких ссылок.

По данным Роскомнадзора, Google является лидером по количеству неудаленного контента, запрещенного в России, пишет ТАСС. В ведомстве дали компании сутки на то, чтобы его убрать.

Напомним, что Google 23 апреля подал к Роскомнадзору иск, в котором оспорил требования Роскомнадзора по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.



Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что РКН готов к диалогу с Google в суде.



Татьяна Демина