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Технологии

Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов Google

16:15, 24.05.2021 1
Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов Google
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов Google. В ведомстве заявили, что компания недостаточно фильтрует противоправный контент, а именно не удаляет от 20 до 30% таких ссылок.

По данным Роскомнадзора, Google является лидером по количеству неудаленного контента, запрещенного в России, пишет ТАСС. В ведомстве дали компании сутки на то, чтобы его убрать.

Напомним, что Google 23 апреля подал к Роскомнадзору иск, в котором оспорил требования Роскомнадзора по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что РКН готов к диалогу с Google в суде.

Татьяна Демина
Технологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 май
    С одним устовием - выдать сотрудникам Роскомнадзора телефоны на ОС "Андроид", а дальше они могут делать с сервисами Гугла что угодно, пусть даже отключают )))
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