Google впервые подала в суд на Роскомнадзор

Американская компания Google 23 апреля подала к Роскомнадзору иск, в котором оспаривает требования Роскомнадзора по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.



Ранее Google LLC не инициировала оспаривание ненормативных актов Роскомнадзора и выступала лишь ответчиком или третьим лицом, сообщает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что Google обратилась в суд через основное юрлицо в связи с тем, что уведомления Роскомнадзора поступали именно в его адрес. К тому же есть вероятность того, что компания может проиграть в первой и апелляционной инстанциях в России и надеется оспорить решения в других юрисдикциях.

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

«Реальное время» в январе сообщало о том, как прошли январские массовые акции в Казани.

Маргарита Головатенко